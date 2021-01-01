

"روس كوسموس": السياحة الفضائية الروسية قادرة على منافسة أمريكا والصين "روس كوسموس": السياحة الفضائية الروسية قادرة على منافسة أمريكا والصين

تنوي روسيا أن تعرض في النصف الثاني من عام 2023 على السوق رحلات فضائية سياحية مأهولة بوسعها منافسة الولايات المتحدة والصين في مجال السياحة الفضائية.



أعلن ذلك، دميتري لوسكوتوف، مدير عام شركة "غلاف كوسموس" بصفتها فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وقال:" قد باشرنا بإعداد مقدمة متينة للبنية التحتية الخاصة التي ستشكل أساسا لرحلات فضائية سياسية ستتحقق في النصف الثاني لعام 2023 بسعر مقبول للسياحة الفضائية".



وحسب، لوسكوتوف، فإن شركته تعتزم أن تحتل حصة منافسة في سوق السياحة الفضائية الدولية وذلك عن طريق تقديم خدمات ذات نوعية عالية من ناحية الأمانة وظروف الراحة.

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وأعاد، لوسكوتوف" إلى الأذهان أن مؤسسة "روس كوسموس" كلفت شركة "غلاف كوسموس" المتخصصة في تقديم الخدمات الفضائية الخاصة بالعمل على تطوير السياحة الفضائية في روسيا.وقال إن أسطول المركبات والصواريخ الفضائية الروسية يتطور من عام إلى آخر. وتتطور معه أساطيل المركبات الفضائية الأمريكية والصينية والبريطانية الخاصة التي ستنافس بلا شك المركبات الفضائية السياحية الروسية.يذكر أن روسيا تنوي أن تختبر عام 2023 مركبتها الفضائية الجديدة الواعدة من طراز "أوريول" التي تتسع لـ 6 أفراد وتخصص للعمل في مدار الأرض ومدار القمر على حد سواء ويمكن أن تستخدم أيضا كمركبة سياحية.ويجري أيضا في روسيا تصنيع مكوك فضائي صغير الحجم بمقدوره العودة إلى الأرض والهبوط في مطار مدني. ويتوقع أن يطلق المكوك إلى الفضاء بحلول عام 2025.