مادة تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم

إن الانتباه إلى مستوى الكوليسترول في الدم أمر ضروري، خاصة لدى كبار السن، حيث يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم دليلا على تكوّن ترسبات دهنية داخل جدران الأوعية الدموية، تؤدي إلى إعاقة تدفق الدم في الشرايين.
تحدثت إخصائية التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، لوكالة "سبوتنيك"، عن أهمية القرفة في مساعدة الجسم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.
وقالت كورابليفا: "إن استخدام مادة القرفة في عملية التمثيل الغذائي، يساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم".
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