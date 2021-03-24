

طريقة عمل أسياخ الدجاج المقلية المقرمشة طريقة عمل أسياخ الدجاج المقلية المقرمشة

طريقة عمل أسياخ الدجاج المقلية المقرمشة وصفة لذيذة أفضل من المطاعم، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً ومكوناته متوفرة ويحبها كل أفراد الأسرة خاصة الأطفال، إليكِ كيفية تحضير الدجاج المقلي المقرمش بكل سهولة.



مقادير أسياخ الدجاج المقلية

صدور دجاج مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة خردل.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بابريكا “مسحوق الفلفل الحلو”.

ملح وفلفل اسود.

كوب من الدقيق.

بيض.

حليب.

كورن فليكس مجروش.

أسياخ خشبية.

زيت للتحمير.



طريقة عمل أسياخ الدجاج المقلية المقرمشة

نتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا والثوم البودرة والخردل ثم نضعها في الأسياخ الخشبية.

نضع أسياخ الدجاج في الدقيق ثم خليط البيض مع الحليب “نضيف له القليل من الملح والفلفل” ثم في الكورن فليكس المجروش.

نقلي أسياخ الدجاج في الزيت الغزير ويفضل أن تكون النار هادئة قليلاً حتى تنضج شرائح الدجاج حتى يصبح لونه ذهبياً ثم نصفيه ونضعه في طبق التقديم.

نقدمه مع الأرز المبهر البسمتي أو المصري أو نقدمه مع الخبز والصوصات.