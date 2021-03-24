شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

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شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

تمكّن أطباء في تايلاند مؤخرا، من تخليص رجل كان يعاني من أوجاع في منطقة البطن، من أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وبحسب مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في تايلاند، فإن طول الدودة التي استخرجت من بطن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، بلغ 18 مترا.

ويعتقد الأطباء أن سبب ظهور هذه الدودة في بطن الرجل، يعود لتناوله لحم بقري نيء، يحتوي على يرقات.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد أعطي الرجل المريض الذي يبلغ من العمر 67 عاما، دواء يحفّز الدودة على الخروج من بطنه.

ويطلق العلماء على هذه الدودة اسم "تينيا ساجيناتا" أو "شريطية البقر"، وتدخل جسم الإنسان بعد تناوله للحم البقري غير المطهو بشكل جيد.

ووفق الدكتورة شاوانيا راتانابيتون من مركز أبحاث الأمراض الطفيلية، فإن هذه الدودة قادرة على العيش في الجسم البشري لأكثر من 30 عاما.

ونصحت شاوانيا عائلة الرجل الذي استخرجت منه الدودة العملاقة أن يجروا فحوصات طبية، إذ يحتمل أن تكون لديهم ذات الدودة، دون أن يعرفوا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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