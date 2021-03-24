

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26 مارس 2021.. قناة السويس بالخلفية سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26 مارس 2021.. قناة السويس بالخلفية

رغم توقف حركة الملاحة بقناة السويس، تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 مارس 2021.



وارتفع متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الجمعة، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.



سعر الدولار في مصر

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وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.686 جنيه للشراء، و 15.786 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع، أمس الخميس.وأعلنت مصر، الخميس، توقف الملاحة بقناة السويس مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة.ووفق مسح "العين الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الجمعة، تراجع متوسط سعر الدولار إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.أعلى سعر للدولاروسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع في 23 بنكا واحد فقط، منها قناة السويس، وعودة، والتجاري الدولي، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.توقف الملاحة بقناة السويسأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥1 ترقيم قناة.وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة.أسعار اليورو والإسترلينيوانخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل 18.58 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل 21.49 جنيه للشراء، و21.63 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.أسعار الريال والدرهم والديناروانخفض متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.182 جنيه للشراء، و4.209 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.188 جنيه للشراء، و4.215 جنيه للبيع، أمس.كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.270 جنيه للشراء، و 4.298 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع.وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.نسف آثار الجائحةتتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.ووفق تقرير من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، الخميس، سيحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.9% في 2022، مقابل 3% متوقعة في 2021.واعتمد التقرير على معلومات وتوقعات البنك الأفريقي للتنمية.وكانت مصر قد حققت نموا بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.وشهدت القارة الأفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في "أسوأ ركود" لها منذ أكثر من 50 عامًا.