تعد المكرونة من ألذ الاكلات التى يعشقها الكبار والصغار فهى تمتلك مذاق لذيذ يسمح بدمجها مع تشكيلة كبيرة من الاطعمة الاخرى مما يجعلنا على قادرين على اعداد اطباق عديدة منها مثل المكرونة البشاميل والمكرونة بالصلصة الحمراء والنجرسكو وشوربة المكرونة والمكرونة بالخضروات وغيرها العديد من الاصناف الشهية.
وفي يوم الجمعة نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجرجير والريكوتا لتقدمى طبقا مميزا على سفرتك الوصفة للشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مكرونة بالجرجير والريكوتا
كوب ورق جرجير بدون سيقان
نصف كوب جبن ريكوتا
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