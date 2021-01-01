طريقة عمل مكرونة بالجرجير والريكوتا

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مكرونة بالجرجير والريكوتا

تعد المكرونة من ألذ الاكلات التى يعشقها الكبار والصغار فهى تمتلك مذاق لذيذ يسمح بدمجها مع تشكيلة كبيرة من الاطعمة الاخرى مما يجعلنا على قادرين على اعداد اطباق عديدة منها مثل المكرونة البشاميل والمكرونة بالصلصة الحمراء والنجرسكو وشوربة المكرونة والمكرونة بالخضروات وغيرها العديد من الاصناف الشهية.

وفي يوم الجمعة نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجرجير والريكوتا لتقدمى طبقا مميزا على سفرتك الوصفة للشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة بالجرجير والريكوتا
كوب ورق جرجير بدون سيقان
نصف كوب جبن ريكوتا

2 ملعقة كبيرة فلفل حار أحمر مفري
ملعقة صغيرة ثوم بودرة
سرائح بصل أخضر
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ربع كوب طماطم شيري
ملعقة صغيرة نشا
كوب زبادي
بقدونس للتقديم
فلفل
ملح
طريقة عمل مكرونة بالجرجير والريكوتا
* ضعى زيت الزيتون والبصل الاخضر ثم الفلفل الحار والطماطم الشيرى واخلطى الليمون مع الزبادى مع الخفق ثم ضيفى النشا والثوم البودرة

* ضيفى إلى الخليط البصل و الفلفل وضعى المكرونة فى ماء مغلى ثم تصفى و تضاف الى المكونات و تقلب جيدا

* قومى بتفتت الجبنة من فوق بعد الغرف و تزين بحبات الطماطم الشيرى أو القليل من البقدونس حسب الرغبة .

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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