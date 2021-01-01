نتنياهو يرفض طلب الأردن تزويده بالمياه



نتنياهو نتنياهو

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني لإمدادات المياه من إسرائيل إلى المملكة، على خلفية أزمة المياه التي يعاني منها الأردن.



وقالت الصحيفة إن نتنياهو امتنع عن الاستجابة للطلب الأردني، رغم توصية مختصين في سلطة المياه الإسرائيلية والجهاز الأمني بإعطاء رد إيجابي.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرد لنتنياهو يعكس عمق الأزمة بين البلدين،وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والأردن خلال الأسابيع الأخيرة، وكان التوتر بدأ على خلفية زيارة كان مخطط لها لولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الى القدس.

قد يعجبك أيضا...

وكان من المفترض أن يقوم ولي العهد الأردني بزيارة الى الحرم القدسي، لكن خلال ذلك اندلع جدل حول الترتيبات الأمنية للزيارة، حيث طلب الأردنيون أن يرافقه عدد كبير من الحراس وبعد التوصل لتسوية مع الشاباك حول عدد الحراس والأسلحة، طرأ جدل اخر حول رغبة ولي العهد في زيارة الكنائس في المدينة، وبعد معارضة الشاباك ،الغت الأردن زيارة الأمير.