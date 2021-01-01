أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني لإمدادات المياه من إسرائيل إلى المملكة، على خلفية أزمة المياه التي يعاني منها الأردن.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو امتنع عن الاستجابة للطلب الأردني، رغم توصية مختصين في سلطة المياه الإسرائيلية والجهاز الأمني بإعطاء رد إيجابي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرد لنتنياهو يعكس عمق الأزمة بين البلدين،وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والأردن خلال الأسابيع الأخيرة، وكان التوتر بدأ على خلفية زيارة كان مخطط لها لولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الى القدس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نتنياهو يرفض طلب الأردن تزويده بالمياه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق