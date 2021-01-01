وزير التعليم مدافعا عن امتحانات التابلت: نجحنا في عقد أكثر من 48 مليون امتحان إلكتروني منذ 2019 حتى الآن

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونية على التابلت .

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه لا داعي لقلق طلاب الثانوية العامة من الامتحانات الالكترونية ، فمصر أتمت أكثر من 48 مليون امتحان إلكتروني منذ مارس 2019 حتى مارس 2021 .

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وأوضح وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم الثانوي يتمحور حول طريقة بناء الاسئلة وطريقة التصحيح والتقييم ، ولا علاقة لهذا بما إذا كان الامتحان على ورقة أو على شاشة جهاز إلكتروني.

وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات شهري ابريل ومايو لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي هي امتحانات شهر في سنة نقل عادية ، والمهم هو أن يذاكر الطلاب المفاهيم ومخرجات التعلم ولا ينشغلوا بدرجات وانما يستفيدوا من معرفة مستواهم بالمقارنة بأقرانهم.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : حرصنا على التعامل مع جائحة كورونا ومع مشاكل الغش الجماعي ، وفي فترة زمنية قصيرة جدا امتحنا 18 مليون طالب في جميع المراحل الدراسية .

وأضاف وزير التربية والتعليم : أرجو أن يتذكر الجميع ان هناك دولا كبرى أغلقت تعليمها ، في الوقت الذي جاهدنا نحن فيه لإستكمال العام لـ 23 مليون طالب في التعليم العام والفني رغم الجائحة

المصدر: elbalad

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