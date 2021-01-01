وزير التعليم مدافعا عن امتحانات التابلت: نجحنا في عقد أكثر من 48 مليون امتحان إلكتروني منذ 2019 حتى الآن



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونية على التابلت .



وأعلن وزير التربية والتعليم أنه لا داعي لقلق طلاب الثانوية العامة من الامتحانات الالكترونية ، فمصر أتمت أكثر من 48 مليون امتحان إلكتروني منذ مارس 2019 حتى مارس 2021 .



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وأوضح وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم الثانوي يتمحور حول طريقة بناء الاسئلة وطريقة التصحيح والتقييم ، ولا علاقة لهذا بما إذا كان الامتحان على ورقة أو على شاشة جهاز إلكتروني.وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات شهري ابريل ومايو لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي هي امتحانات شهر في سنة نقل عادية ، والمهم هو أن يذاكر الطلاب المفاهيم ومخرجات التعلم ولا ينشغلوا بدرجات وانما يستفيدوا من معرفة مستواهم بالمقارنة بأقرانهم.واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : حرصنا على التعامل مع جائحة كورونا ومع مشاكل الغش الجماعي ، وفي فترة زمنية قصيرة جدا امتحنا 18 مليون طالب في جميع المراحل الدراسية .وأضاف وزير التربية والتعليم : أرجو أن يتذكر الجميع ان هناك دولا كبرى أغلقت تعليمها ، في الوقت الذي جاهدنا نحن فيه لإستكمال العام لـ 23 مليون طالب في التعليم العام والفني رغم الجائحة