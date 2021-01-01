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_عميد تربية نوعية عين شمس يكشف عن موعد إعلان نتائج الامتحانات

_عميد علوم عين شمس : بدء الترم الثاني وإعلان نتائج الامتحانات قريبا

_انطلاق الفصل الدراسي الثاني بآداب عين شمس



قال الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية التربية النوعية جامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن جداول الترم الثاني لجميع الفرق وسوف تشهد الكلية إجراءات احترازية مشددة مع انطلاق الدراسة.



وأوضح الدكتور أسامة السيد خلال تصريحاته لـ صدي البلد إنه بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول وتستمر حتى يوم ١ أبريل ٢٠٢١ بجميع مراحل البكالوريوس بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب، حيث إنه يمنع دخول الطلاب بدون كمامة، مؤكدا أنه سوف يتم انطلاق الترم الثاني 3 أبريل 2021.

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أكد عميد تربية نوعية عين شمس أنه سوف يتم اعلان نتائج الامتحانات بعد الموافقة من مجلس الجامعة على إعلانها حيث يتم رصد الدرجات بشكل يومي للامتحانات مشيرا إلى أن إعلان النتائج سوف تكون خلال اول 10 ايام بشهر ابريل .وأشار عميد تربية نوعية إلى أنه يتم استقبال الطلاب من البوابة بقياس درجة ورش الكحول على الأيدي في حضور طبيبة الكلية، مشيرا إلى وقوف الطلاب في شكل قطار يبعد كل طالب عن الآخر حوالي متر بالإضافة إلى تعقيم اللجان قبل وبعد كل فترة امتحانية.وأشار عميد تربية نوعية إلى أن امتحان طلاب الفرقتين الأولى والثالثة على فترتين في نفس اليوم بينما يتم امتحان طلاب الفرقتين الثانية والرابعة على فترتين في يوم مختلف بواقع ٤ فترات في اليوم وبإجمالي حوالي ٥ آلاف طالب.وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن أيام الحضور طلاب المستويات والفرق المختلفة للمحاضرات النظرية فقط خلال الفصل الدراسي الثاني ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .وأكد الدكتور محمد خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان الفصل الدراسي الثاني سوف ينطلق يوم 27 مارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منوها أنه يتم رصد درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل يومي و نتائح الامتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إعلانها بعد اعتمادها مباشرة .وأوضح الدكتور محمد أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.وكشف "رجاء"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، عن الإجراءات الاحترازية اليومية التي تتبعها الكلية خلال فترة الفصل الدراسي الثاني وأثناء المحاضرات .وأشار عميد كلية العلوم إلى إلزام جميع الطلاب والعاملين بالكلية بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات المحاضرات مع تعقيمها باستمرار.وأوضح رجاء أن إدارة الكلية قامت بتقسيم الطلاب على فترتين لضمان توفير التباعد الاجتماعي كما تقوم الإدارة بتوسيع أماكن دخول الطلاب منعًا للتكدسات، مشيرا إلى إن جميع المطهرات التي تستخدم بالكلية يتم تركيبها بالمعامل المركزية بالكلية .وأشاد رجاء بالنظام داخل وخارج الكلية ، كما أثنى على الدور الذي تقوم به إدارة الكلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها من تعقيم وتطهير مستمر لجميع منشآت الكلية، وخاصة أماكن انعقاد الامتحانات، وكذلك التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في ظل جائحة كورونا.وأشار إلى أن إدارة الجامعة قامت بتوفير وسائل التعقيم والتطهير بصفة دورية .كما أكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أن الكلية تستعد اليوم لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، والذي يبدأ بعد الإنتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرةً والتى تنتهي يوم الأربعاء ٣١ مارس الجارى ، ومن المقرر إعلان النتيجة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات .ويتابع عميد الكلية مع الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بصورة دورية الإنتهاء من إعداد جداول المحاضرات ونشرها بعد انتهاء الامتحانات عبر الموقع الرسمي للكلية ، وكذلك آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.كما شدد الدكتور مصطفى على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.