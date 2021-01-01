عشان تتحرك متر نشيل 20 ألف طن.. آخر تطورات السفينة العملاقة الجانحة

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آخر تطورات السفينة العملاقة الجانحة

قال اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، تعليقا على جنوح سفينة حاويات في قناة السويس، إنه لم ترد أي إشارة إلى مستوى الامان للإبحار في قناة السويس والجميع يقر بأمان الإبحار في قناة السويس.

وأضاف محفوظ مرزوق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وزن السفينة حوالي 220 ألف طن وتعتبر سفينة مرتفعة والحاويات يمر بها الريح على أنها شراع كبير".

وتابع محفوظ مرزوق:" الرياح الشديدة بسرعة 40 عقدة تقوم بتحريك السفينة الضخمة الحاملة للحاويات حتى ولو كانت السرعة منخفضة،
مضيفا:" بشكل مبدئي كي تتحرك السفينة الجانحة متر واحد نشيل 20 ألف طن منها".

وأكمل :" دوران السفينة العملاقة حول نفسها قبل دخول قناة السويس قد يكون سببه انتظار الدخول في قناة السويس".

ولفت محفوظ مرزوق:" هناك محاولات حالية لتحريك الجزء الأمامي من السفينة عن طريق تكريك وصناعة ممر لتحرك وتعويم السفينة ".

المصدر: elbalad

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