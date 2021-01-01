قال الدكتور أمجد الحداد استشاري ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل و اللقاح، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاع فى إصابات كورونا بمصر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر فى أخر لقاء له من الموجة الثالثة لـ كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هناك قلق كبير من الموجة الثالثة ولذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ورد على سؤال " هل مصر دخلت الموجة الثالثة" فقال " هناك ارتفاع فى الإصابات و الموجة الثالثة ظهرت فى دول كثيرة.
وأشار إلى أن الموجة الثالثة بدأت فى بعض الدول، و نتمنى أن تمر هذه الموجة على خير، لآن جميع الدول فى فترة صعبة من التغيرات المناخية.
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التعليقات على بدء الموجة الثالثة لـ كورونا بمصر.. المصل و اللقاح تفجر مفاجأة
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