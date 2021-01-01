بدء الموجة الثالثة لـ كورونا بمصر.. المصل و اللقاح تفجر مفاجأة

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ارتفاع فى إصابات كورونا بمصر

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل و اللقاح، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاع فى إصابات كورونا بمصر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر فى أخر لقاء له من الموجة الثالثة لـ كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هناك قلق كبير من الموجة الثالثة ولذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ورد على سؤال " هل مصر دخلت الموجة الثالثة" فقال " هناك ارتفاع فى الإصابات و الموجة الثالثة ظهرت فى دول كثيرة.

وأشار إلى أن الموجة الثالثة بدأت فى بعض الدول، و نتمنى أن تمر هذه الموجة على خير، لآن جميع الدول فى فترة صعبة من التغيرات المناخية.

ولفت إلى أنه سيتم محاصره الفيروس بعد أن يتم حصول عدد كبير من المواطنين على لقاح كورونا، مطالبًا المواطنين بـ الحصول على اللقاح.

وعلق على الأخبار المنتشرة بخصوص اللقاح الصيني، وقال إن اللقاح أمن وما ينشر ليس له أى علاقة بالتحاليل الطبية، بل أن ما يتم من المنظمات الأوروبية حول لقاح سبوتنيك هو أمر سياسي.

المصدر: elbalad

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