أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، بتحطم طائرة عسكرية بريطانية في كورنوال جنوب غرب إنجلترا، الخميس.
وتحطمت الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية، وهي من طراز "هوك تي1"، بعد أن تمكن طاقمها من القفز، ولم يسفر الحادث عن قتلى.
ونقلت الشبكة البريطانية عن الإسعاف الجوي في كورنوال، إن قواتها استجابت لتقارير عن "عطل في محرك الطائرة" بمنطقة هيلستون، حيث أصيب رجلان على متنها "بجروح طفيفة".
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التعليقات على تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة طاقمها
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