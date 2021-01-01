أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، حظر التجمعات الخارجية لأكثر من ستة أشخاص، كما أضافت ثلاث مناطق أخرى، بما في ذلك المنطقة المحيطة بمدينة ليون، إلى جانب 16 منطقة تخضع بالفعل لقيود أكثر صرامة على الحركة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
تأتي هذه الخطوة الجديدة مع تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية بين الشباب، وذلك مع انتشار السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا داخل فرنسا.
وتخضع فرنسا لحظر تجول ليلي ولا تزال المطاعم والحانات والمتاحف ودور السينما مغلقة في جميع أنحاء البلاد.
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التعليقات على بسبب الشباب.. فرنسا تفرض قيودا صارمة لمواجهة كورونا
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