بسبب الشباب.. فرنسا تفرض قيودا صارمة لمواجهة كورونا

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فيروس كورونا

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، حظر التجمعات الخارجية لأكثر من ستة أشخاص، كما أضافت ثلاث مناطق أخرى، بما في ذلك المنطقة المحيطة بمدينة ليون، إلى جانب 16 منطقة تخضع بالفعل لقيود أكثر صرامة على الحركة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تأتي هذه الخطوة الجديدة مع تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية بين الشباب، وذلك مع انتشار السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا داخل فرنسا.

وتخضع فرنسا لحظر تجول ليلي ولا تزال المطاعم والحانات والمتاحف ودور السينما مغلقة في جميع أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع الماضي ، أغلقت الحكومة أيضًا متاجر غير أساسية ومحدودة من الحركة في منطقة باريس وأجزاء من الشمال.

ويتهم الخبراء فرنسا بعدم اتخاذ قرارات وإجراءات كافية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، والتي تضرب فرنسا خلال هذه الفترة.

وسجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 45 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: elbalad

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