أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيرة حوثية خامسة، والتي تم إطلاقها باتجاه خميس مشيط بالسعودية.
فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة حوثية مفخخة في اتجاه السعودية.
وقال التحالف العربي لدعم الشرعية إن الطائرات الحوثية جاءت لاستهداف المدنيين والأعيان في السعودية.
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التعليقات على من جديد.. التحالف يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية خامسة
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