من جديد.. التحالف يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية خامسة

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صورة الخبر: طائرة مسيرة حوثية
طائرة مسيرة حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيرة حوثية خامسة، والتي تم إطلاقها باتجاه خميس مشيط بالسعودية.

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة حوثية مفخخة في اتجاه السعودية.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية إن الطائرات الحوثية جاءت لاستهداف المدنيين والأعيان في السعودية.

فيما رصد التحالف العربي نشاطا حوثيا معاديا بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرتهم.

يأتي ذلك ضمن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في اليمن، ضد المدنيين بالمملكة والأراضي اليمنية.

المصدر: elbalad

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