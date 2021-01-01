معرض خيري للملابس ومستلزمات المنزل بأسعار رمزية بطب عين شمس



جانب من المعرض جانب من المعرض

نظم قسم طب المجتمع والتنميه وطب الصناعات بالتعاون مع الدعم الطلابي بكلية الطب جامعة عين شمس معرضا خيريا للملابس ومستلزمات المنزل للطلاب بأسعار رمزية.



وياتي ذلك تحت رعايه ا.د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، أ.د أشرف عمر عميد كلية طب عين شمس ، أ.د شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، أ.د مها الجعفري رئيس قسم طب المجتمع وطب الصناعات



يستمر المعرض علي مدار يومى ٢٤، ٢٥ مارس بمدرج قسم طب المجتمع ويخصص العائد منه لمستشفيات جامعة عين شمس تحت أشراف وتنسيق أ.د نيرة سامي الأستاذة بقسم طب المجتمع والتنميه وطب الصناعات.

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وقد تم خلال المعرض الالتزام بالاجراءات الاحترازية المشددة حيث لا يسمح بالتواجد بالمعرض دون ارتداء الماسك الطبى ، كما كان هناك حرص علي تحقيق التباعد الاجتماعى وعدم دخول أكثر من خمسة أفراد داخل القاعة مع استخدام معقم اليدين عند الدخول.