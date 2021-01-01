اتحاد طلاب حقوق حلوان ينظم دوري المعلومات وجوائز مالية الفائزين

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صورة الخبر: حقوق حلوان
حقوق حلوان

أطلق اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان مهرجان الأنشطة الطلابية وذلك تحت شعار أكتشف ذاتك، وتأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور سلامة عبد التواب عميد كلية الحقوق و احمد بسطامي مدير إدارة رعاية الطلاب.

وبدا اتحاد طلاب كلية الحقوق انشطته الطلابية من خلال مسابقة المعلومات العامة وسوف يحرص الاتحاد على الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وصرح عمر محمد الحسين رئيس اتحاد الطلاب بكلية الحقوق عن أن الأنشطة الطلابية أن أول مسابقات الاتحاد لطلاب الكلية فى الترم الثاني هى مسابقة المعلومات العامة والتى سوف تقام بجوائز مالية وان يتم التنسيق المسابقة اونلاين فى البداية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) ويتم تبليغ المشاركين على حدى بمواعيد المسابقة الخاصة بيه حتى لا يحدث أى تجمع أو تكدس من الطلاب.

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واضاف إلى أن مسابقة المعلومات العامة تقام بنظام الدوري بحيث أن يتكون كل فريق ٣ أفراد بشرط أن يكونوا من طلاب كلية الحقوق بحلون.

وأوضح الاتحاد أن الجوائز المالية فى مسابقة المعلومات العامة تأتى على النحو التالي:

- يحصل الفائز بالمركز الأول على ١٠٠ جنية.
- يحصل الفائز بالمركز الثاني ٧٥ جنية.

- يحصل الفائز بالمركز الثالث على 50 جنية.

وأشار الاتحاد أن على الطلاب الراغبين في التسجيل والمشاركة فى المسابقة التسجيل من خلال هذا الرابط:
https://chat.whatsapp.com/HtrLCE624ha3xOI9KlIbuR

يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

المصدر: elbalad

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