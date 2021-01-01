أطلق اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان مهرجان الأنشطة الطلابية وذلك تحت شعار أكتشف ذاتك، وتأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور سلامة عبد التواب عميد كلية الحقوق و احمد بسطامي مدير إدارة رعاية الطلاب.
وبدا اتحاد طلاب كلية الحقوق انشطته الطلابية من خلال مسابقة المعلومات العامة وسوف يحرص الاتحاد على الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.
وصرح عمر محمد الحسين رئيس اتحاد الطلاب بكلية الحقوق عن أن الأنشطة الطلابية أن أول مسابقات الاتحاد لطلاب الكلية فى الترم الثاني هى مسابقة المعلومات العامة والتى سوف تقام بجوائز مالية وان يتم التنسيق المسابقة اونلاين فى البداية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) ويتم تبليغ المشاركين على حدى بمواعيد المسابقة الخاصة بيه حتى لا يحدث أى تجمع أو تكدس من الطلاب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اتحاد طلاب حقوق حلوان ينظم دوري المعلومات وجوائز مالية الفائزين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق