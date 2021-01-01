خالد الجندى عن نوال السعداوى: لا نستطيع الحكم على آخرتها .. فيديو



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى



قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز الحديث عن الآخرة وعن أى شخص هو فى النار أم فى الجنة، فكلنا عباد لله نطمع فى رحمته، فنحن لا نستطيع الحكم على أحد بالجنة أو النار ولسنا مندوبين العناية الإلهية، أو نتكلم باسم الله.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لا يجوز الحديث عن أحد، والدكتورة نوال السعداوى، على الجميع أن يتقى الله، فحسابها عند الله، وعلينا أن نحترم حرمة الموتى حتى لو فى خلاف معهم، ونتبرأ إلى الله من كل آرائها التى خالفت الشرع، ولا نستطيع أن نقطع لأحد بجنة او نار".



واستكمل: "الذى يتزايد على الله له النار، والذين يبتغون فساد المجتمع ونشر المثلية، والذى يعق والديه فى النار، لكن لا نقول المعين، إلا من عينه الله ورسوله سواء بالجنة أو النار، فنحن نشير هنا إلى الأفعال وليس المعين ".

