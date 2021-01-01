قال الدكتور عبدالشافى الشيخ ، الداعية الإسلامي، إن رحمة الله تشمل كل شئ الحيوان والطيور والجن والكافر، وكل شئ فى الكون الله، مستشهدا بقول الله: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".
وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هناك فرق بين الرحمة العامة التى تشمل كل شيء، ورحمة خاصة قد تكون النبوة، وهى هبة من الله، فليس كل من صلى ١٠٠٠ ركعة يصبح نبى".
وقال الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الحكم على أحد بدخوله الجنة أو النار، مستشهدا بالحديث الشريف: "من فعل من هذه القاذورات شيئا ثم مات، فأمره إلى الله ان شاء عذبه او عفا هذا".
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التعليقات على عبد الشافى الشيخ: رحمة الله تشمل كل شيء حتى الجن والكافر.. فيديو
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