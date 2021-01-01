طريقة عمل الفطير المشلتت
بخطوات سهلة وسريعة يمكنك عمل الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة أحلى من المحلات وبتكلفة أقل.
طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف أميرة شنب
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
سمنة
عسل ابيض للتقديم
عسل اسود للتقديم
مش للتقديم
طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات
فى العجان يخلط الدقيق مع السكر والملح لمدة 10 دقائق ثم تترك لترتاح ويرفع العجين ثم يدهن بالسمن
تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق
فى صينية الفرن المدهونة سمنة أيضًا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالمقادير:
3 كوب دقيق أسمر
ماء
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
زيت زيتون
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالخطوات
في وعاء ابدئي في تقليب الدقيق والسكر والملح ثم يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
تترك العجينة لترتاح ثم تقطع لكرات ثم تفرد العجينة بالنشابة
تدهن العجينة بزيت الزيتون وتترك لترتاح ثم تفرد في صينية وتوضع بالفرن حتى النضج وتقطع وتقدم
التعليقات على طريقة عمل الفطير المشلتت أحلى من المحلات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق