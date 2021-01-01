طريقة عمل الفطير المشلتت أحلى من المحلات



طريقة عمل الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك عمل الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة أحلى من المحلات وبتكلفة أقل.



طريقة عمل الفطير المشلتت



طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف أميرة شنب

طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة

عسل ابيض للتقديم

عسل اسود للتقديم

مش للتقديم

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطواتفى العجان يخلط الدقيق مع السكر والملح لمدة 10 دقائق ثم تترك لترتاح ويرفع العجين ثم يدهن بالسمنتشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائقفى صينية الفرن المدهونة سمنة أيضًا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضجطريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالمقادير:3 كوب دقيق أسمرماءرشة ملحملعقة كبيرة سكرزيت زيتونطريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بالخطواتفي وعاء ابدئي في تقليب الدقيق والسكر والملح ثم يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينةتترك العجينة لترتاح ثم تقطع لكرات ثم تفرد العجينة بالنشابةتدهن العجينة بزيت الزيتون وتترك لترتاح ثم تفرد في صينية وتوضع بالفرن حتى النضج وتقطع وتقدم