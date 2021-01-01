طريقة عمل كشري مصري بالكبدة

كشري مصري بالكبدة
يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل كشري، مصري بالكبدة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكشري.
مقادير كشري مصري بالكبدة
كبدة قطع
دهن مفروم
زيت
فلفل حار مفروم
ملح وفلفل
ثوم مفروم
شطة
كمون
مكرونة
مرمرية مسلوقة
مكرونة سباجتي
شعرية
أرز مصري
حمص شام مسلوق
عدس بجبة مسلوق
الصلصة
طماطم مبشورة
عصير طماطم
صلصة طماطم
فلفل حار حسب الرغبة
شطة
ثوم
بصل مفروم
للدقة
ثوم
خل
عصير ليمون
كمون
كزبرة ناشفة
أوراق بقدونس للتزيين
طريقة تحضير كشري مصري بالكبدة
* تغرف في الحلة طبقة من الارز بالشعرية نصف مطهي
* تضاف طبقة من المكرونة
* تضاف طبقة من العدس، ثم تضاف طبقة اخرى من الارز
* يترك على النار حتى تمام الطهي
* يغرف في طبق التقديم
* يضاف البصل المحمر على الوجه
* يقدم مع الصلصة، الدقة والشطة والكبدة
الكبدة
* تسلق الكبدة بالماء والخل المغلي حتى يتغير اللون
* تنزع من الماء وتقطع مكعبات صغيرة
* يسخن الدهن مع الزيت ثم تضاف الكبدة
* يضاف الفلفل الحار ونقلب حتى تمام الطهي
الأرز
* يسخن الزيت على النار ثم تضاف الزبدة والشعرية
* تترك على النار حتى تحمر ثم يضاف الارز
* يضاف الملح والماء الساخن حتى يغطي الوجه
* يترك على نار عالية حتى تتشرب جميع السوائل
* يغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام الطهي
الصلصة
* يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل حتى يحمر
* تضاف التوابل، الملح والفلفل، وعصير الطماطم
* تترك على نار هادئة حتى تتسبك
الدقة
* يسخن الزيت مع الثوم حتى يحمر ثم يضاف الخل والكمون الملح والفلفل
* تترك على النار غلوة
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