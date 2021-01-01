تحضيرات رمضان.. طرق حفظ وتخزين 7 عصائر طبيعية

طرق حفظ وتخزين 7 عصائر طبيعية
تبدأ ربات المنزل في التحضير لشهر رمضان، خصوصا العصائر، ونقدم لكي اليوم طرق حفظ وتجميد الفواكه والعصائر.
1_ طريقه حفظ المشمش
يتم إحضار كمية من المشمش من السّوق حوالي أربعة كيلو لأن المشمش ثمرته صغيره و كيلو سكر و ملعقة فانيلا .
أولًا يتم غسل المشمش و يتم تقسيم ثمرة المشمش إلى نصفين وازاله النوي منه و يتم وضع كامل الكمية في وعاء كبير ثم يضاف اليه كيلو السكر ويقلب مع بعضه ويترك في الثلاجه ليله كامل عشان ينزل كل الميه بتاعته.
ثانيا: تاني يوم نضعه علي نار متوسطه مع التحريك المستمر ثم نضيف الفانيلا، ويترك ليغلي بعض الوقت حتي يطهي وبعد مرور نصف ساعه ينزل عن النار ويترك وليبرد ثم نقوم بوضعه بالخلاط و نحصل على عصير لزج القوام و يوضع في برطبانات و يوضع في الثلاجة .
طريقة اخري لحفظ المشمش في الفريزر
أحيانًا نستخدم المشمش في صنع الحلويات و الفطائر و المهلبية و نحتاج لمشمش و ليس لعصير المشمش و لنحصل على المشمش في أي وقت يتم حفظه بالفريز . حيث يتم إحضار كمية من المشمش و تقدر بثلاثة كيلو مشمش ، و نقوم بغسل المشمش جيدًا و تقطيعه لنصفين و في أثناء ذلك نكون قد وضعنا ماء في وعاء و عندما يغلي نضع كمية المشمش عليه في هذه الطريقة لا تحدد بزمن و لكن يجب أن يطفو على سطح الماء و عندما يطفو نخرجه مباشرة من الماء و نضعه في المصفاة و من ثم نتركه يبرد و بعد ذلك نقوم برش سكر عليه و نعصر ليمون على أنصاف المشمش ، ثم نقوم بوضعه في أكياس مفرغة من الهواء و نقوم بحفظه في الفريزر.
2_ طريقه حفظ الفراولة
نحضر الكمية المراد حفظها او تخزينها من الفراولة .
و يفضل إختيار نواع الفراولة ذات الحبات الصغيرة الحجم فهى الاكثر إحتفاظًا برائحة الفراولة المميزة كما يمكن ايضا تفريز اي حجم .
إزالة الأوراق الخضراء من حبات الفراولة .
غسل الحبات بالماء الجاري و في مصفاة للتخلص من الرمل العالق بحبات الفراولة حتى يتم التخزين للحبات نظيفة .
ترك الفراولة في المصفاة حتى تتخلص من كميات المياه الزائدة و تجف
نحضر الاكياس الخاصة بعملية التفريز و بحجم مناسب للكمية التي تستخدم في المرة الواحدة قومي بوضع حبات الفراولة سليمة دون تقطيع في الأكياس و فرغيها من الهواء و احكمي إغلاقها بشكل جيد و رصيها في الفريزر , تحفظ هذه الطريقة الفراولة لمدة تصل الى 6 شهور .
3_طريقه حفظ البرتقال
- قشري البرتقال وفصيصه، وقسميه لكميات مناسبة لاستخدامك.
- ضعيه في أكياس بلاستيكة، وفرغي منها الهواء قدر المستطاع، واحفظيها في الفريزر.
- عند الاستخدام، اخرجي فصوص البرتقال، وضعيها في الخلاط، وأضيفي لها سكر حسب الرغبة.
- يجب عدم إخراج البرتقال وإدخاله إلى الفريزر مرتين.
- يجب خروجه من الفريزر قبل الاستخدام مباشرة.
- اعصري البرتقال وخزنيه في أكياس مفرغة من الهواء، وحليه عند الاستخدام
- اعصري البرتقال وضعيه في قالب مربعات الثلج.
- وبعد أن يتجمد، احفظي المكعبات في كيس بلاستيك مفرغ من الهواء.
- ضعي مكعب أو مكعبين في الكوب الواحد وحليه عند التقديم
4_طريقه تخزين الخوخ
يتم غسل الخوخ جيدا ويوضع عليه ماء مغلي لثواني قليلة ثم يصفى من الماء الساخن ويوضع في ماء مثلج، وذلك حتى يسهل تقشره ثم تقطيعه شرائح وإزالة البذرة الداخلية ويتم إضافة كمية قليلة من عصير الليمون والسكر أيضا ويخزن بالفريزر
5_ طريقه حفظ الجوافه
اختاري الحبات المتوسطه الحجم ويجب ان تكون . ( ناضجة ، لونها أصفر و طريه نوعا ما )
تغسل حبات الجوافة جيدا ، و ننزع مكان العنق ، و من أسفل ، و يقشر مكان أي إصابات بالفاكهة ، أوازالة أي مناطق لونها أسود أو مخضر .
تقطع الجوافة إلي نصفين .
بالملعقة يزال البذر من الداخل .
و تقطع أو تترك كما هي حسب الرغبة
نضع الجوافة فى طبق كبير ونضع على كل كيلو 4 ملاعق كبيرة سكر حبيبات خشن وعصير نصف ليمونة ونقلب الجوافة جيدا لحد ما تتغطى بالسك
نضع الجوافة فى اكياس بلاستيك مناسبة ونفرغها تماما من الهواء ونحفظها فى الفريزر لحين الاستخدام
6_ حفظ الليمون
يعصر باليد ويصفي بمصفاه سلك ويعبئ في قوالب الثلج وعند الاستخدام نضع مكعب واحد علي كل كوب ماء ويحلي حسب الرغبة
7_طريقه حفظ الاناناس
تقطع شرائح وترش بقليل من السكر وتعبئ في اكياس كل كيس علي الاستخدام اليومي سواء كان للعصائر او تزيين الحلويات.
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