الخوخ من الفاكهة الصيفية اللذيذة التي ينتظرها الجميع كل عام، فهى فاكهة غنية بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة.
وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فهناك بعض الفوائد لفاكهة الخوخ على الصحة:
1. مقاومة علامات الشيخوخة:
نظرا لأنه غنى بمضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، والمغنيسيوم والفوسفور والحديد وبعض فيتامينات ب، لذا فهو يعمل على حماية جسمك من الشيخوخة والأمراض، ويحمى من الأضرار التأكسدية.
2. يساعد على الهضم:
يساهم الخوخ في الهضم الصحي نظرا لأنه غنى بالألياف وبالتالي يساعد على نقل الطعام عبر أمعائك، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك، كما توفر الألياف القابلة للذوبان الغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، حيث تنتج هذه البكتيريا أحماض دهنية قصيرة مثل الأسيتات والبروبيونات والزبدة، التي تغذي خلايا أمعائك.
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التعليقات على فوائد الخوخ.. يحمى من سرطان الثدى ويقاوم علامات الشيخوخة
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