كيف يؤثر إهمال نظافة الفم على الصحة العامة؟ اعرف الإجابة

أمراض الفم تحدث نتيجة لعدة عوامل، قد تشمل بعض العوامل الشائعة حالة صحية أساسية، أو ضعف جهاز المناعة ولكن يجب الحذر من أن صحة الفم تؤثر على الصحة العامة، ووفقا لتقرير لموقع time now news، فغالبًا ما تكون أعراض مشاكل صحة الفم والأسنان خفيفة، وبالتالي تمر دون أن يلاحظها أحد من الضروري ملاحظة أن صحة الفم لا تقل أهمية عن صحة أي جزء آخر من الجسم، لذلك ، يجب على المرء الانتباه إلى صحة الفم والتأكد من رعايته وعدم التردد في استشارة الطبيب المتخصص.
أعراض مشاكل الفم
تتضمن بعض أعراض مشاكل الفم التي يجب على المرء أن يبحث عنها ما يلي:
وجع الأسنان، رائحة الفم الكريهة الحادة أو المزمنة، تورم أو التهاب أو نزيف اللثة، تقرحات الفم، فم جاف، تشقق الأسنان وكسرها، انحسار اللثة.
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