كيف يؤثر إهمال نظافة الفم على الصحة العامة؟ اعرف الإجابة



إهمال نظافة الفم إهمال نظافة الفم

أمراض الفم تحدث نتيجة لعدة عوامل، قد تشمل بعض العوامل الشائعة حالة صحية أساسية، أو ضعف جهاز المناعة ولكن يجب الحذر من أن صحة الفم تؤثر على الصحة العامة، ووفقا لتقرير لموقع time now news، فغالبًا ما تكون أعراض مشاكل صحة الفم والأسنان خفيفة، وبالتالي تمر دون أن يلاحظها أحد من الضروري ملاحظة أن صحة الفم لا تقل أهمية عن صحة أي جزء آخر من الجسم، لذلك ، يجب على المرء الانتباه إلى صحة الفم والتأكد من رعايته وعدم التردد في استشارة الطبيب المتخصص.



أعراض مشاكل الفم



تتضمن بعض أعراض مشاكل الفم التي يجب على المرء أن يبحث عنها ما يلي:



وجع الأسنان، رائحة الفم الكريهة الحادة أو المزمنة، تورم أو التهاب أو نزيف اللثة، تقرحات الفم، فم جاف، تشقق الأسنان وكسرها، انحسار اللثة.

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العلاقة بين صحة الجسم والفميمكن أن تحدث أمراض الفم لأسباب، مثل عادات تنظيف الأسنان غير الصحية وهشاشة العظام ومرض السكري وسوء التغذية والتغيرات الهرمونية والتدخين والارتجاع الحمضي، وتمامًا مثل أي جزء آخر من الجسم ، فإن صحة الفم ضرورية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام يمكن أن تؤدي صحة الفم السيئة إلى التهاب دواعم السن ، والذي يمكن ملاحظة تأثيره أثناء الحمل في أشكال مضاعفات الولادة مثل انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة، كما تم ربطه بخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل التهاب الشغاف.نصائح للحفاظ على صحة الفمالامتناع عن تناول السكر الزائد.تجنب التدخين.لا تنسى تنظيف أسنانك بالخيط مرة في اليوم على الأقل.اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يشمل الخضار والفواكه.نظف أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.