لحظة القبض على المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش.. فيديو

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صورة الخبر: طفل مستشفى أبو الريش
طفل مستشفى أبو الريش

رصد فيديو للأجهزة الأمنية، لحظة القبض على سيدة وشريكها فى خطف طفل من مستشفى أبو الريش بمنطقة السيدة زينب، وتم اقتيادهما إلى القسم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين.



واستمعت «النيابة العامة» إلى شهادة والدة الرضيع الذى خطفه المتهمين يوم 21 مارس الجارى، بعدما توجهت به إلى (مستشفى أبو الريش للأطفال) لعلاجه، حيث استوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذته منه بدعوى البدء فى إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وعندما عادت تبينت خطف الطفل.

وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

كما أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهميْنِ 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

https://streamable.com/uwzpv7

المصدر: youm7

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