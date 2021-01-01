وصفات طبيعية لتأخير نمو الشعر الزائد بالجسم.. قللى الألم والمجهود



وصفات طبيعية لتأخير نمو شعر الجسم وصفات طبيعية لتأخير نمو شعر الجسم

تعانى المرأة من الشعور بالألم عند إزالة الشعر الزائد من الجسم، لذلك تبحث عن مختلف الطرق التى تساعدها على تأخر نموه، والتى منها طرق طبيعية يمكن تنفيذها بسهولة داخل المنزل، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير من خلال وصفات طبيعية لتأخير نمو شعر الجسم، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".





وصفات طبيعية لتأخير نمو شعر الجسم: وصفة عصير البصل

فوائد عصير البصل عديدة للجسم، منها إنه يساعد على تأخير نمو الشعر الزائد بالجسم من خلال وضعه مع بعض أوراق الريحان بعد طحنها ثم مزج المكونات معاً ووضع المزيج على الجسم، ثم فرك المزيج لبعض الوقت وشطف الجسم بالماء.



وصفات طبيعية لتأخير نمو شعر الجسم

التخلص من الشعر الزائد أسفل الأبط



وصفة دقيق الشوفان لتأخير نمو شعر الجسم

يجب هرس موزة واحدة مع 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، ووضع المعجون على الشعر الزائد، ثم تدليك المنطقة بحركة دائرية لمدة 10 دقائق، وترك المزيج لبعض الوقت ثم شطف الجسم بالماء الدافئ، مع تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.

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وصفات لتأخير نمو شعر الجسمبشرة ناعمةوصفة الكركم لتأخير نمو شعر الجسمفوائد الكركم عديدة منها إنه يساعد على تأخير نمو الشعر الزائد بالجسم، من خلال أخذ أجزاء متساوية من مسحوق الكركم ودقيق الحمص، ثم إضافة بضع قطرات من زيت السمسم أو زيت الخروع وخلط المكونات معاً لعمل عجينة سميكة، ثم وضع العجينة على المناطق التى بها شعر زائد، مع فرك العجينة على الجلد برفق والانتظار لمدة 30 دقيقة، ثم شطف الجسم بالماء البارد.تأخير نمو شعر الجسمالتخلص من الشعر الزائدوصفة البابايا لتأخير نمو شعر الجسميجب تقشير ثمرة فاكهة البابايا وخلطها حتى تتحول إلى عجينة ناعمة، ثم خلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، مع البابايا ووضع العجينة على الجسم، مع تدليك الجلد لمدة 5-10 دقائق، ثم شطف الجسم بالماء، ويمكن تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لإزالة الشعر غير المرغوب فيه وتأخير نموه.