

11 شركة ناشئة تعرض حلولها لمعالجة التحديات الناتجة عن كورونا 11 شركة ناشئة تعرض حلولها لمعالجة التحديات الناتجة عن كورونا

بالأمس تم الانتهاء من عرض النماذج الأولية لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة ضمن فعاليات سباق الابتكار COVID-19 Innovation Sprint الذي أطلقه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والذي قام بتنظيم فعالياته مختبر DFS (مستثمر ومُسرِّع للتجارة الرقمية) بدعم من مؤسسة FSD Africa (مؤسسة تنموية متخصصة تعمل على تعزيز الأسواق المالية في أفريقيا)، حيث تم استعراض العروض التوضيحية للنماذج الأولية للتطبيقات التي تم تطويرها من خلال المشاركة والتعاون الفعال من جانب الشركات الناشئة المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة بالسباق.



يهدف السباق إلى حث رواد الأعمال والشركات الناشئة على ابتكار تطبيقات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر لتمكنهم من مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، حيث تضمنت فعاليات السباق عقد ورش عمل مكثفة على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من 15-17 مارس بمشاركة إحدى عشرة شركة ناشئة تم اختيارها بعناية وفقا لمدى قدرة الحلول المقدمة من جانبها على معالجة التحديات المتعلقة بالجائحة.



وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصرى «يهدف سباق الابتكار إلى التأثير بشكل إيجابي على القطاعين المصرفي والمالي من خلال تحفيز التعاون فيما بين البنوك والمؤسسات المالية مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتوافر لديها القدرة على تطوير تطبيقات يمكنها معالجة التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، بما يتوافق مع توجه البنك المركزي المصري ويساعد العملاء على الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجاتهم، حيث ستتمتع البنوك والمؤسسات المالية المشاركة بإمكانية المضي قدمًا للاستفادة من تطبيق الحلول الرائدة التي طورتها شركات التكنولوجيا المالية».