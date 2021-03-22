سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 مارس 2021
تباين سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، وتراوح سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه بين 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.
وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية:
البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 15.698 15.82
البنك الأهلي المصري 15,69 15,79
بنك مصر 15,69 15,79
البنك التجاري الدولي 15,71 15,81
البنك العربي الإفريقي 15,71 15,81
البنك المصري لتنمية الصادرات 15,71 15,81
اتش اس بى سى 15,71 15,81
بنك التعمير والإسكان 15,71 15,81
البنك الأهلي الكويتي 15,71 15,81
بنك الإسكندرية 15,71 15,81
المصرف العربي الدولي 15.68 15.78
البنك المصري الخليجي 15,71 15,81
كريدي أجريكول 15,71 15,81
بنك بلوم 15,71 15,81
بنك عودة 15,68 15,78
بنك البركة 15,71 15,81
بنك المشرق 15,71 15,81
المصرف المتحد 15.71 15.81
بنك قناة السويس 15.67 15.77
التعليقات على سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 مارس 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق