

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 765 جنيهًا، وعيار 18 نحو 656 جنيهًا، وعيار 24 نحو 874 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6120 جنيها.



وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021، وذلك قبل أن ترتفع أسعار الذهب بختام تعاملات الأسبوع.

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وارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و9 جنيهات بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 8 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.