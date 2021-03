6 أصوات غريبة تصدرها السيارة تكشف عن موقع أعطالها 6 أصوات غريبة تصدرها السيارة تكشف عن موقع أعطالها

المربع نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، وعند حدوث هذه المشاكل فإن السيارة تصدر بعض الأصوات الغريبة تكشف عن الجزء التي تعرض للعطل.



ولعدم امتلاك قائدي السيارات الخبرة اللازمة لتمييز هذه الأصوات والتي تدل على مكان العطل، نستعرض لكم اليوم أبرز الأصوات الغريبة والتي تدل على وجود عطل في أحد أجزاء السيارة، وهي كما يلي:



– صوت طقطقة في المحرك

يلاحظ بعض قائدي السيارات صدور صوت مثل الطقطقة في المحرك عند تشغيل السيارة خاصة في الصباح، وينتج هذا الصوت غالباً بسبب انخفاض مستوى زيت المحرك عن المعدل الطبيعي، أو في حال فقد الزيت لجودته واحتراقه نتيجة كثرة الاستهلاك وانتهاء صلاحيته.– الطنينيرجع سبب صدور صوت الطنين غالباً إلى وجود خلل أو عطل في مضخة الوقود، ويمكن التأكد من هذا الأمر إذا كان الصوت صادر من الخلف بجانب خزان الوقود، أما إذا كان الصوت صادر من الإطارات فإنه يدل على تآكل إطارات السيارة واختفاء مداسها.– صوت في سلف السيارةيعد سلف السيارة أو الستارتر (Starter) الجزء المسؤول عن دوران الكرنك في داخل المحرك، والصوت الطبيعي للسلف هو دقة يليها صوت تشغيل المحرك مباشرة، لكن في حال تأخر تشغيل المحرك عن الدقة فهذا يعني وجود مشكلة، وقد تنتج هذه المشكلة أيضاً فى حال وجود خلل في الدينامو.فرقعة من العادمفي حال صدور صوت مزعج من العادم "الشكمان" مثل الفرقعة أثناء دوران المحرك مع خروج الدخان، فإن ذلك يدل على وجود ثقب بعلبة العادم أو عدم ثباته بشكل محكم في هيكل السيارة.احتكاك حديديدل صدور صوت احتكاك الحديد على تلف تيل "الفرامل" أو تعرض الطنبورة للاعوجاج، وفي هذه الحالة يجب التوجه على الفور لعلاج المشكلة حتى لا تتسبب في حوادث السير.احتكاك المساميرهذا الصوت الشبيه باحتكاك القطع المعدنية ببعضها والصادر من أسفل غطاء المحرك قد يكون دلالة على ضرر في مكابس أو صمامات المحرك.