عز العرب تقدم عرض صيانة بخصومات كبيرة على سيارات جيب

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عز العرب تقدم عرض صيانة بخصومات كبيرة على سيارات جيب

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت مجموعة عز العرب عن تقديم عرض صيانة خاص بخصومات وأسعار مناسبة لسيارات جيب، حيث شمل العرض المميزات التالية:

- فحص مجاني للسيارة يشمل 10 نقاط.

- خصم 10% على أسعار قطع الغيار.

- خصم 10% على تكلفة المصنعية.

- تغيير فلتر وزيت المحرك.

- العرض يشمل إرسال سيارة الخدمة المتنقلة مجانا.

- العرض ساري حتى 15 أبريل 2021.
- التكلفة الكلية لهذا العرض تبلغ 888 جنيه فقط.

وللراغبين في الحصول على هذا العرض يمكنهم الاتصال بالخط الساخن لمجموعة عز العرب على رقم 19399 لمعرفة مزيد من المعلومات عن هذا العرض أو حجز ميعاد لصيانة السيارة.

المصدر: التوكيل

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