

زيادة جديدة على سعر شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر زيادة جديدة على سعر شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

تم مؤخرا وبشكل رسمي رفع سعر شيفروليه كابتيفا 2021 بسوق السيارات المصري، حيث بلغت الزيادة الجديدة 5 آلاف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 330 ألف جنيه إلى 335 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).



- فئة ثانية من 355 ألف جنيه إلى 360 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).

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- فئة ثالثة من 375 ألف جنيه إلى 390 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).- فئة رابعة 7 مقاعد من 395 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).وتشترك هذه الفئات الأربعة في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 148 حصان وعزمه 255 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويعمل هذا المحرك ببنزين 92، وذكرت الشركة أن متوسط استهلاكه للوقود يبلغ 8.4 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما تم تزويد نظام تشغيل هذه السيارة بخمس طرق مختلفة للقيادة منها الرياضي والاقتصادي الموفر للوقود.وتشمل التجهيزات الأساسية الموجودة بالفئة الأولى من هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة ESC.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.أما الفئات الأعلى من السيارة فتضم تجهيزات إضافية منها:- وسائد هوائية جانبية.- مكابح الكترونية.- سنسور أمامي.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بإطارات السيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- فتحة سقف.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- شاشة رقمية 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية.