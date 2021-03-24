

دراسة: الكربوهيدرات المُعقدة تساعد فى إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن دراسة: الكربوهيدرات المُعقدة تساعد فى إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن يصبح اختيار النظام الغذائى الصحيح أهم شيء لتحقيق هذا الهدف، وليست كل الكربوهيدرات ضارة فهناك المعقدة منها الغنية بالمغذيات وتحتوى على نسبة عالية من الألياف التى يحتاجها الجسم لإنتاج المزيد من الطاقة والحفاظ على استقرار مستويات السكر فى الدم، وتجنب العديد من المخاطر الصحية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".



- كيف يمكن أن تساعد الكربوهيدرات المعقدة فى إنقاص الوزن؟

قد يساعد اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات فى فقدان المزيد من الكيلوجرامات، ولكنه قد يحرم جسمك من العناصر الغذائية الضرورية واللازمة لأداء الأنشطة اليومية، فبدلًا من التوقف عن تناولها نهائيًا يمكن تناول الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف التى تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائى نظرًا لاحتوائها على سعرات حرارية أقل من الكربوهيدرات السيئة المكررة، والتى تسبب مشاكل للجهاز الهضمى وزيادة فى الوزن ورفع مستويات السكر بالدم وتجعلك تشعر بالجوع وتزيد من الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.



- علاقة الكربوهيدرات الصحية بتقليل الشعور بالانتفاخ

وفقًا لدراسة نُشرت فى مجلة (Clinical and Translational Gastroenterology)، وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا الكربوهيدرات الغنية بالألياف لم يعانوا من انتفاخ البطن مقارنة بأولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا منخفض الدهون، لذلك فإن تناول الكربوهيدرات الصحية أو المعقدة يمكن أن يحسن صحة الجهاز الهضمى ويقلل من الانتفاخ بشكل كبير.

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كربوهيدرات- الكربوهيدرات الجيدة تساعد فى تقليل الدهون الحشويةتتركز الدهون الحشوية العنيدة بشكل أساسى فى منطقة البطن، ما قد يترتب عليها الإصابة بأمراض القلب المزمنة، ولكن يمكن مع تناول المزيد من الكربوهيدرات الجيدة وخفض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية جنبًا إلى جنب مع التمارين المنتظمة قد تساهم فى حدوث انخفاض كبير فى الدهون المتمركزة حول البطن.