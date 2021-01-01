

«باحثون: لدينا جميعًا جين «الزومبي. «باحثون: لدينا جميعًا جين «الزومبي.

تتحدى دراسة جديدة نُشرت في مجلة “ساينتيفيك ريبورت”الاعتقاد السائد بأن نشاط الدماغ يتوقف فور الموت أو بعد فترة وجيزة. وجد باحثون في جامعة إلينوي في شيكاغو أن الخلايا المعروفة باسم “الدبقية” لا تنبض بالحياة فحسب ، بل تزداد أيضًا في الحجم وتنمو منها أطرافًا تشبه الذراع بعد ساعات من وفاة الشخص.



يقول مؤلف الدراسة جيفري لوب، رئيس قسم طب الأعصاب وإعادة التأهيل في كلية الطب بالجامعة، إن النتائج لم تكن “مفاجئة للغاية” لأن الخلايا الدبقية وظيفتها هي تنشيط الدماغ بعد إصابات مثل نقص الأكسجين أو السكتة الدماغية.





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ويمضي لوب في القول: “تفترض معظم الدراسات أن كل شيء في الدماغ يتوقف عندما يتوقف القلب عن النبض ، لكن الأمر ليس كذلك”. ويردف “ستكون النتائج التي توصلنا إليها ضرورية لتفسير الأبحاث التي أجريت على أنسجة المخ البشري. نحن فقط لم نحدد هذه التغييرات كميا حتى الآن “.حلل الباحثون أنسجة دماغية جديدة من أشخاص يعانون من اضطرابات عصبية ومن لا يعانون منها. اكتشف فريق البحث أن حوالي 80 بالمائة من الجينات التي تم تحليلها لم تتغير كثيرًا خلال فترة 24 ساعة. ولكن عندما كانت جينات الخلايا العصبية تتدهور ، فإن ما يسمى بـ “جينات الزومبي” تصبح نشطة بشكل متزايد خلال الـ 12 ساعة الأولى بعد الموت.ويرى الفريق البحثي أن “الخبر السار من النتائج التي توصلنا إليها هو أننا نعرف الآن أي الجينات مستقرة وأيهم تتحلل ، ما هي الجينات التر تزداد بمرور الوقت بحيث يمكن فهم نتائج دراسات الدماغ بعد الوفاة بشكل أفضل.”