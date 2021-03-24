

الأرصاد توضح خريطة الظواهر الجوية ومناطق الأمطار بالأسبوع الأخير من مارس الأرصاد توضح خريطة الظواهر الجوية ومناطق الأمطار بالأسبوع الأخير من مارس

تنشر «بوابة أخبار اليوم» خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من الخميس وحتى الثلاثاء 30 مارس الجاري.



الخميس 25 مارس



فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية الشرقية و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء

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الجمعة 26 مارسفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن الفتاة و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد .السبت 27 مارسشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلادالأحد 28 مارسشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .الاثنين 29 مارسشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .الثلاثاء 30 مارسشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.