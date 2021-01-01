علاج آمن وسريع لتشقق الكعب

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تشقق الكعب

تعاني بعض السيدات من مشكلة تشقق الجلد نتيجة للحركة اليومية، وخاصة الكعب الذي تظهر به التشققات نتيجة عدم العناية به، ومع استخدام الطرق الخاطئة لتقشير الجلد الزائد قد يزداد الأمر سوءًا، ويصبح مظهر الكعب غير مقبول، ولكننا اليوم سنقدم لك وصفة رضوى الشربيني لعلاج تشققات الكعب في المنزل، بمكونات بسيطة وطريقة سهلة.

مكونات الوصفة:
مياه ساخنة
حجر لفرك القدم

كريم ترطيب للقدم
ليمونة مقطوعة
جوارب "شراب للقدم"

طريقة الوصفة:
- تنقع القدم في مياه ساخنة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- تفرك القدم المنقوعة بحجر القدم التقليدي جيدًا لتقشير الجلد الزائد.
- تدهن القدم وخاصة الكعب بكريم مرطب بعد التقشير بالحجر.

- تثبت نصف ليمونة على كل كعب ويلبس فوقها شراب وتترك طوال الليل للنوم بهم هكذا.
- تكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل شهر لملاحظة الفارق والنتيجة.
- ستظهر النتيجة على القدم خلال شهر ونصف من متابعة وتكرار الوصفة.

المصدر: elbalad

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