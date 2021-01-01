علاج آمن وسريع لتشقق الكعب

تعاني بعض السيدات من مشكلة تشقق الجلد نتيجة للحركة اليومية، وخاصة الكعب الذي تظهر به التشققات نتيجة عدم العناية به، ومع استخدام الطرق الخاطئة لتقشير الجلد الزائد قد يزداد الأمر سوءًا، ويصبح مظهر الكعب غير مقبول، ولكننا اليوم سنقدم لك وصفة رضوى الشربيني لعلاج تشققات الكعب في المنزل، بمكونات بسيطة وطريقة سهلة.
مكونات الوصفة:
مياه ساخنة
حجر لفرك القدم
كريم ترطيب للقدم
ليمونة مقطوعة
جوارب "شراب للقدم"
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