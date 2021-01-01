هؤلاء مهددون بـ حصوات الكلى



حصوات الكلى حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة تتشكل في الكلى نتيجة لتراكم المواد المتبلورة مثل من أوكسالات الكالسيوم ، ولكنها قد تحتوي أيضًا على حمض البوليك أو الأحماض الأمينية البروتينات.



يمكن أن تتكون حصى أو أكثر من حصوات الكلى في إحدى الكليتين أو كليهما، تبدأ حصوات الكلى على شكل بقع صغيرة وقد يزداد حجمها تدريجيًا وتسبب الما كبيرا.



ونعرض لكم ابرز الأشخاص المهددين بالإصابة بحصوات الكلى أكثر من غيرهم وذلك وفقا لما جاء فى موقع " Healthgrades " .

قد يعجبك أيضا...

• يعانون من الجفاف ، بما في ذلك الجفاف الخفيف على المدى الطويل ، والذي ينتج عنه إنتاج كميات أصغر من البول تحتوي على تركيز أعلى من المواد التي تشكل حصوات الكلى ، مثل الكالسيوم والأحماض الأمينية• يمتلكون تاريخ عائلي لتشكيل حصوات الكلى واصابة احد افراد الاسرة به• مرضى النقرس وهو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن تراكم حمض البوليك في المفاصل.من يتبعون نظام غذائي عالي البروتين• ارتفاع ضغط الدم• سوء الامتصاص المعوي سواء بسب مرض كرون أو بعد الجراحة ، وما إلى ذلك.• الجنس .. فالذكور أكثر عرضة من الاناث• البدناء• المصابون بحصوات الكلى قبل ذلك أو بعض عيوب الكلى ، مثل الكلى حدوة الحصان• الحوامل• من يتعرضون لمناخ حار لفترات طويلة أو ارتفاعات عالية. يفقد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق المزيد من ماء الجسم وينتجون كميات أقل من البول تحتوي على تركيز أعلى من المواد التي تشكل حصوات الكلى ، مثل الكالسيوم والأحماض الأمينية.• الخاملون لفترات طويلة مثل الشخص طريح الفراش• المصابون بـ التهاب المسالك البولية