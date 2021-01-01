وزير التعليم يرفض عقد الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنازل لهذا السبب



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سر إصرار وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدرسة وليس في المنزل.



وقال وزير التعليم: "لو عقدنا هذه الامتحانات في البيت في ظل ما شهدناه في امتحانات الترم الأول، سيكون الهدف من الامتحان قد انتفى تماما، لأن الطالب المجتهد لن يتمكن من تحديد مستواه إذا اعتمد زملاؤه الأقل منه في المستوى الدراسي على الغش أثناء الامتحان".



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا موجها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال هذا البيان طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 بالمدارس الرسمية والخاصة.وفي هذا الإطار، قالت وزارة التربية والتعليم: "يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانان مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت)".وشددت على أن يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.وبالنسبة لدرجة الفصل الدراسي الثاني، قالت وزارة التربية والتعليم إنها تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة ، وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.