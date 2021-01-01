بتكلفة 230 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 13 مدرسة بالعاشر من رمضان



إنشاء وتطوير 13 مدرسة بالعاشر من رمضان إنشاء وتطوير 13 مدرسة بالعاشر من رمضان

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب أعمال إنشاء وتطوير 13 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة إجمالية بلغت 230 مليونا و500 ألف جنيه.







أكد المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية لإضافة 1451 فصلا جديدا بتكلفة 714 مليونا و440 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

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أضاف محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيرًا ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشددًا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية للإنتهاء منها ودخلها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جار تنفيذ 13 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة بلغت 230 مليونا و500 ألف جنيه حيث شملت تلك المشروعاتإنشاء جديد لمدرسة المحور الشرقي للخدمات الثانوية بنين لإضافة 42 فصلا وبتكلفة 25 مليون جنيه.إنشاء جديد لمدرسة مركز غرب للتعليم الأساسي بالحي 10 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 7 مليون و 700 ألف جنيه.إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 10 قطاع 1 لإضافة 44 فصلا وبتكلفة 15 مليونا و500 ألف جنيه.إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه.إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 قطعة 15 منطقة 5 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و700 ألف جنيه.إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 4 المجاورة 29 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 8 ملايين و300 ألف جنيه.إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 القطعة 12 لإضافة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و700 ألف جنيه.أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 مجاورة 97 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 11 مليون و 300 ألف جنيه وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة 3/2 بالمجاورة 63 لإضافة 44 فصل وبتكلفة 20 مليون جنيه.