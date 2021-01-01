إلكترونية بنظام اوبن بوك .. وزير التعليم يعلن قراره النهائي بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استياءه من الربط الذي يربطه بعض الناس بين ما حدث في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي من العودة للنظام الورقي والمشكلات التقنية التي ظهرت في اثناء الامتحانات الالكترونية ، وبين ما سيحدث في امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي 2021 ".



ونفى وزير التربية والتعليم كل ما يقال عن عزم الوزارة على اصدار قرار بعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا بدلا من عقدها إلكترونيا اسوة بما تقرر بشأن امتحانات ابريل ومايو لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.



وقال وزير التربية والتعليم : لا تراجع عما تم اعلانه من قبل بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 ، و سيتلخص نظامها في النقاط التالية :

- سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في يوليو وأغسطس القادم.

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية على التابلت وليست ورقية

- ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في لجان مؤمنة في المدارس

- ستكون امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام الكتاب المفتوح او اوبن بوك لقياس قدرة الفهم وليس الحفظ

- سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون خالية من الغش بنسبة 99%

- سيتم التعامل مع اي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد

- هذه الامتحانات ستظهر المستوى الحقيقي للطلاب وستكون هي لحظة الحقيقة

- جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج منظومة المدرسة

- امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون بها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، وستكون خالية من المشاكل التقنية والغش

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وكان قد رفض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإفصاح عن اي تفاصيل تخص الجهة المسئولة عن وضع وتصحيح امتحانات شهري ابريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : هذه امور داخلية سوف نطرحها داخل الوزارة وليست للحديث العام لحساسية التفاصيل.