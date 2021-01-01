شاهد .. الآثار تكشف حقيقة تهجير سكان منطقة المعز لتطويرها

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صورة الخبر: سكان منطقة المعز
سكان منطقة المعز

قال ناجى حنفى، مدير عام منطقة الآثار بمنطقة جنوب القاهرة، إن شارع المعز به زاوية فرج بن برقوق وانشئت منذ آلاف السنوات، لافتًا إلى أن فرج بن برقوقو تولى ولاية مصر خلفًا لوالده ولكن نظرًا لحداثة سنه تعرض للعديد من التهكم والحروب من قبل المماليك، وتم بناء تلك الزاوية عام 1409 وكانت تدهض كل من يزور هذا الآثر.

وأضاف حنفى، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بي سي مصر"، أنه استخدم هذا الأثر لمحاكمة الخارجين عن القانون خلال فترة العصر العثمانى، وفى عهد محمد على تم استخدام تلك الزاوية كمقبرة لدفن الرؤوس التى يتم تعليقها على باب زويلة.

وتابع أن شارع المعز يعد متحف مفتوح لكافة الزائرين ويستطيع التنقل بين العصور فى نفس الشارع، مؤكدًا أن كل عصر من تلك العصور لها طابع خاص ولها شهرة عظيمة، خاصة ان سليم الاول علق طومانباى على باب زويلة.

وأوضح أن شارع المعز يشهد فى الفترة المقبلة عدد من كبير من المشروعات التنموية منها تطوير المنطقة التى تعتبر عمق وتاريخ الامة المصرية ، مؤكدًا انه لن يتم تهجير السكان بالمنطقة خلال تطويرها ولكنه سيتم تطويرها للحفاظ عليها.
https://web.facebook.com/watch/?v=483628853000599

المصدر: elbalad

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