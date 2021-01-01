صنفان من الطعام يمنعان تساقط الشعر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، عدم التغذية الجيدة والحالة النفسية، لذلك كشف موقع هيلثي عن أفضل أصناف الطعام لعلاج مشكلة تساقط الشعر.
الزبادي: الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر. بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الزبادي لعمل قناع للشعر من حين لآخر.
الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يدعم فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم ، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر.
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