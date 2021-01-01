صنفان من الطعام يمنعان تساقط الشعر

آخر الأخبارالصحة والجمال › صنفان من الطعام يمنعان تساقط الشعر

صورة الخبر: تساقط الشعر
تساقط الشعر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، عدم التغذية الجيدة والحالة النفسية، لذلك كشف موقع هيلثي عن أفضل أصناف الطعام لعلاج مشكلة تساقط الشعر.

الزبادي: الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر. بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الزبادي لعمل قناع للشعر من حين لآخر.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يدعم فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم ، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر.

يُعرف فيتامين سي أيضًا بخصائصه المضادة للأكسدة التي تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة التي قد تجعل شعرك هشًا وضعيفًا.

أضف الفواكه مثل البرتقال والبابايا والتوت والليمون والكيوي إلى نظامك الغذائي.

يساعد فيتامين سي أيضًا في إنتاج بروتين أساسي يسمى الكولاجين الذي يقوي الأوعية الدموية التي تدعم خصل الشعر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صنفان من الطعام يمنعان تساقط الشعر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88956

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager