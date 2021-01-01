صنفان من الطعام يمنعان تساقط الشعر



تساقط الشعر تساقط الشعر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، عدم التغذية الجيدة والحالة النفسية، لذلك كشف موقع هيلثي عن أفضل أصناف الطعام لعلاج مشكلة تساقط الشعر.



الزبادي: الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر. بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الزبادي لعمل قناع للشعر من حين لآخر.



الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يدعم فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم ، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر.

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يُعرف فيتامين سي أيضًا بخصائصه المضادة للأكسدة التي تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة التي قد تجعل شعرك هشًا وضعيفًا.أضف الفواكه مثل البرتقال والبابايا والتوت والليمون والكيوي إلى نظامك الغذائي.يساعد فيتامين سي أيضًا في إنتاج بروتين أساسي يسمى الكولاجين الذي يقوي الأوعية الدموية التي تدعم خصل الشعر.