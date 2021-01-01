يضرب 3 أجهزة بالجسم .. تعرف على أضرار الإكثار من زيت الزيتون

أضرار الإكثار من زيت الزيتون، يضرب ٣ أجهزة فى الجسم يسبب تغييرات في الرؤية حول الفراغ بين القرنية والقزحية. يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
أضرار زيت الزيتون والثوم على الريق على المعدة
وفقا للعديد من الدراسات فإن استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.
أضرار زيت الزيتون والثوم على الريق على الكبد
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