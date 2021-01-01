بـ 5 خطوات.. طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة

تعتبر طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة من أشهى الفطائر التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير متكلفة، ويمكن تقديمها على الإفطار أو كوجبة عشاء شهية ولذيذة.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة بأقل المكونات وبطريقة سعة في المنزل، وتعتمد هذه الوصفة على استخدام ورق الجلاش ولكن محشو بالجبنة، وإليكم الوصفة بالتفصيل.
طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة
مقادير طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة
علبة ورق جلاش
400 جرام جبنة نابلسية مفتتة
نصف كوب بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة سمسم
2 ملعقة كبيرة قزحه حب
زيت زيتون أو سمن مذابه لدهن اوراق الكلاج
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