بـ 5 خطوات.. طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة

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فطيرة الجلاش اللولبية

تعتبر طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة من أشهى الفطائر التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير متكلفة، ويمكن تقديمها على الإفطار أو كوجبة عشاء شهية ولذيذة.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة بأقل المكونات وبطريقة سعة في المنزل، وتعتمد هذه الوصفة على استخدام ورق الجلاش ولكن محشو بالجبنة، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة
مقادير طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة
علبة ورق جلاش
400 جرام جبنة نابلسية مفتتة
نصف كوب بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة سمسم
2 ملعقة كبيرة قزحه حب
زيت زيتون أو سمن مذابه لدهن اوراق الكلاج

طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة:
1- نسخن الفرن إلى 200 مئوية، وندهن صينية الخبز بالزيت.

2- نخلط الجبنة مع البقدونس، وندهن ورق الجلاش بالزيت أو السمن ثم نرص الورق فوق بعضها البعض.

3- نضع الحشوة على طرف الجهة الطويلة من الورق ونلف الورق حولها للحصول على أنبوب في مركزه الحشوة.

4- نبدأ بترتيب الأنبوب من ورق الجلاش المحشو على حافة صينية الخبز، ونكرر عملية حشو ولف أوراق الجلاش ونستمر بترتيب الأنابيب المحشوة بشكل لولبي في صينية الخبز.
5- عند الانتهاء نقوم بدهن فطيرة الجلاش بالزيت ونرشها بالسمسم، ثم تترك لتخبز لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا من الوجه.

المصدر: elbalad

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