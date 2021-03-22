

أسعار الدولار ترتفع 3 قروش أمام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم أسعار الدولار ترتفع 3 قروش أمام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار 3 قروش خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.



وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.



وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

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وصعد سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.وارتفع سعر الدولار 6 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه للشراء، بينما زاد سعر البيع 5 قروش إلى 15,81 جنيه للبيع.