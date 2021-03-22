ارتفع متوسط سعر صرف الدولار 3 قروش خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.
وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الدولار ترتفع 3 قروش أمام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق