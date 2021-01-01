

دودج تعلن عن نظام أمان يحمي سياراتها من السرقة.. كيف؟ دودج تعلن عن نظام أمان يحمي سياراتها من السرقة.. كيف؟

المربع نت – بعد خروج سرقات سيارات دودج تشارجر وتشالنجر عن السيطرة، قررت دودج أخذ خطوة حيال ذلك، حيث ستقدم نظام أمان بتحقق مزدوج في طرازي تشالنجر SRT وتشارجر SRT موديلات 2015-2021، المزودة إما بمحرك V8 سعة 6.4 لتر أو محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر، وطراز سكات باك موديل 2019-2021، بمحرك V8 سعة 6.4 لتر.



من المتوقع أن يُصبح هذا التحديث سيكون متاحاً في الربع الثاني من العام الجاري، ويُمكن تثبيته مجاناً عند وكلاء دودج، ولم تقل الشركة الكثير عن الأمر، لكنه سيُضيف وضع أمان جديد في النظام الترفيهي، فبدون رمز الحماية الصحيح المكون من أربعة أرقام، لن ترتفع سرعة المحرك عن 675 دورة في الدقيقة.



وفي حالة عدم إدخال الرمز الصحيح، ستُنتج المحركات عالية الأداء قوة 2.8 حصان، وعزم دوران يبلغ 30 نيوتن.متر، حيث قال أحد مسؤولي دودج أن ذلك سيحد من سرقات سيارات دودج والتي وصلت إلى 150 سيارة يومياً بأمريكا، وهو أمر مُخيف ويجب على الشركة اتخاذ إجراء سريع للمساعدة في حماية أصحابها.

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وفي الختام، يجدر بالذكر أن دراسة أجريت في 2019 وجدت أن سرقة تشارجر وتشالنجر كان أعلى بخمس مرات من المتوسط، أي أن إجراءات الحماية هذه كانت يجب أن تُتخذ قبل ذلك بفترة.