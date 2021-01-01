

تعرف على قيمة القسط الشهري بنظام 10 سنوات للسيارات الجديدة بمبادرة الإحلال تعرف على قيمة القسط الشهري بنظام 10 سنوات للسيارات الجديدة بمبادرة الإحلال

من خلال الموقع الرسمي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، تم نشر قيمة الأقساط الشهرية المطلوب تسديدها للراغبين في المشاركة بهذه المبادرة وإحلال سياراتهم القديمة، وذلك على نظام تقسيط 10 سنوات، حيث كانت قيمة الأقساط للسيارات المتاحة بالمبادرة كالتالي:



لادا جرانتا:



- فئة أولى بسعر 145 ألف و800 جنيه.

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تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 1924 إلى 2177 جنيه.- فئة ثانية بسعر 157 ألف و800 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2079 إلى 2352 جنيه.بي واي دي F3:- فئة أولى بسعر 156 ألف و600 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2067 إلى 2338 جنيه.- فئة ثانية بسعر 166 ألف و500 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2197 إلى 2486 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 175 ألف و500 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2316 إلى 2620 جنيه.هيونداي النترا HD:- فئة أولى بسعر 213 ألف جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2811 إلى 3180 جنيه.- فئة ثانية بسعر 222 ألف و650 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2938 إلى 3324 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 235 ألف و650 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 3110 إلى 3519 جنيه.- فئة رابعة بسعر 243 ألف و650 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 3216 إلى 3638 جنيه.هيونداي أكسنت RB:- فئة أولى بسعر 189 ألف و585 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2502 إلى 2831 جنيه.- فئة ثانية بسعر 198 ألف و650 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2622 إلى 2966 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 204 ألف و650 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2701 إلى 3056 جنيه.- فئة رابعة بسعر 224 ألف و650 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2965 إلى 3354 جنيه.شيفروليه أوبتر:- فئة أولى بسعر 185 ألف و310 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2446 إلى 2767 جنيه.- فئة ثانية بسعر 193 ألف و276 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2551 إلى 2886 جنيه.نيسان صني:- فئة أولى بسعر 169 ألف و650 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2236 إلى 2530 جنيه.- فئة ثانية بسعر 187 ألف و574 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2476 إلى 2801 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 199 ألف و307 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2630 إلى 2976 جنيه.- فئة رابعة بسعر 209 ألف و812 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2769 إلى 3133 جنيه.نيسان سنترا:- فئة أولى بسعر 261 ألف و905 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 3457 إلى 3911 جنيه.- فئة ثانية بسعر 279 ألف و95 جنيه.تقسيط 10 سنوات للسن من 44 إلى 65 عام يتراوح من 2683 إلى 4167 جنيه.