

تعرف على قيمة القسط الشهري بنظام 7 سنوات للسيارات الجديدة بمبادرة الإحلال تعرف على قيمة القسط الشهري بنظام 7 سنوات للسيارات الجديدة بمبادرة الإحلال

من خلال الموقع الرسمي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، تم نشر قيمة الأقساط الشهرية المطلوب تسديدها للراغبين في المشاركة بهذه المبادرة وإحلال سياراتهم القديمة، وذلك على نظام تقسيط 7 سنوات، حيث كانت قيمة الأقساط للسيارات المتاحة بالمبادرة كالتالي:



لادا جرانتا:



- فئة أولى بسعر 145 ألف و800 جنيه.

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تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 2437 إلى 2455 جنيه.- فئة ثانية بسعر 157 ألف و800 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 2633 إلى 2652 جنيه.بي واي دي F3:- فئة أولى بسعر 156 ألف و600 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 2618 إلى 2637 جنيه.- فئة ثانية بسعر 166 ألف و500 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 2783 إلى 2804 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 175 ألف و500 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 2934 إلى 2955 جنيه.هيونداي النترا HD:- فئة أولى بسعر 213 ألف جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3591 إلى 3924 جنيه.- فئة ثانية بسعر 222 ألف و650 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3757 إلى 4102 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 235 ألف و650 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3973 إلى 4341 جنيه.- فئة رابعة بسعر 243 ألف و650 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 4107 إلى 4489 جنيه.هيونداي أكسنت RB:- فئة أولى بسعر 189 ألف و585 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3196 إلى 3493 جنيه.- فئة ثانية بسعر 198 ألف و650 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3349 إلى 3660 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 204 ألف و650 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3450 إلى 3770 جنيه.- فئة رابعة بسعر 224 ألف و650 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3787 إلى 4139 جنيه.شيفروليه أوبتر:- فئة أولى بسعر 185 ألف و310 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3124 إلى 3414 جنيه.- فئة ثانية بسعر 193 ألف و276 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3258 إلى 3561 جنيه.نيسان صني:- فئة أولى بسعر 169 ألف و650 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 2856 إلى 3121 جنيه.- فئة ثانية بسعر 187 ألف و574 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3162 إلى 3456 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 199 ألف و307 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3360 إلى 3672 جنيه.- فئة رابعة بسعر 209 ألف و812 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 3537 إلى 3865 جنيه.نيسان سنترا:- فئة أولى بسعر 261 ألف و905 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 4415 إلى 4825 جنيه.- فئة ثانية بسعر 279 ألف و95 جنيه.تقسيط 7 سنوات للسن من 21 إلى 43 عام يتراوح من 4705 إلى 5142 جنيه.