

"قصة نجاح".. بريطانيا تكشفُ تأثيرا مذهلا لدواء كورونا الرخيص "قصة نجاح".. بريطانيا تكشفُ تأثيرا مذهلا لدواء كورونا الرخيص

رجحت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، مؤخرا، أن يكون دواء يُباع بثمن زهيد قد ساعد على إنقاذ أرواح أكثر من مليون مصاب بمرض "كوفيد 19" في العالم، منذ يونيو الماضي.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن عقار "ديسكاميثاسون" الذي يعتمد على الستيرويد، ساهم في تقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.



وظهرت هذه المساهمة "الإيجابية" بشكل جيد، خلال إجراء تجارب سريرية مفصلة، تحت إشراف باحثين.



وتبين أن استخدام هذا الدواء أدى إلى خفض نسبة الوفيات بالثلث وسط المرضى الذين تم وضعهم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

قد يعجبك أيضا...

في المنحى نفسه، استطاع الدواء أن يخفض الوفيات بنسبة الخُمُس وسط المرضى الذين تم إمدادهم بالأوكسجين.وتم إجراء هذه التجارب من قبل باحثين طبيين في جامعة أوكسفورد البريطانية.ويجري منح الدواء في العادة، بناء على وصفة طبية، وتم تقديمه لمرضى كورونا ببريطانيا، في يونيو الماضي، بمجرد نشر بيانات مشجعة بشأنه.وفي بريطانيا، ترجح أرقام طبية أن يكون هذا الدواء قد أنقذ أرواح ما يناهز 22 ألف مريض بـ"كوفيد 19".وأثنى المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة في بريطانيا، سيمون ستيفنز، على العمل الذي قام به الباحثون وموظفو القطاع، قائلا إن هذا الجهد أنقذ أرواح مليون شخص في العالم.وأردف أن البحث الذي كان يفترضُ أن يستغرق أعواما، تم إنجازه في فترة قصيرة، وكانت له أصداء كبيرة في العالم.ووصف وزير الصحة البريطاني، ماك هانكوك، اكتشاف القدرة العلاجية لهذا الدواء المتاح في الأسواق، بقصة النجاح الحقيقية.وإلى جانب كورونا، يتم استخدام هذا العقار لأجل علاج عدة أمراض أخرى مثل الحساسيات المفرطة والتهاب العين ومرض "الخناق".