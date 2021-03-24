

5 نصائح لإنقاص الوزن.. لا تتناول الكربوهيدرات قبل التمارين الرياضية 5 نصائح لإنقاص الوزن.. لا تتناول الكربوهيدرات قبل التمارين الرياضية

يعتبر اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مثاليًا لفقدان الوزن وتحقيق العديد من أهداف اللياقة، حيث يمكن للكربوهيدرات المعقدة أن تمنح شعورًا بالشبع والطاقة وتحسن الحالة المزاجية، ولكن يجب الحرص على تناول الكربوهيدرات الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية وغير المكررة واختيار الوقت المناسب لتناولها بما يحقق أهداف إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".



ويجب أيضا أن تتناول بعض الكربوهيدرات بشكل يومى مع الكمية المناسبة من البروتين والفيتامينات والدهون إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، وهناك بعض الأوقات أيضًا يجب أن تتجنب فيها تناول الكربوهيدرات.



5 نصائح لتحقيق أهداف إنقاص الوزن:

1- لا تتناول الكربوهيدرات قبل التمارين الرياضية

تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات قبل التمرين يمكن أن يسبب الغثيان خاصة إذا كنت تتبع تمرينًا مكثفًا، حيث من المفضل تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين وتكون مرطبة سيساعد ذلك على تعافى وبناء العضلات، كما يجب ألا تتناول الكربوهيدرات أيضًا بعد الانتهاء من التمرين، من الأفضل اختيار شيء صحي يساعد فى الحصول على أفضل النتائج وتحقيق أقصى استفادة من التمرين.

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2- لا تتناول الكربوهيدرات فى الصباحنعلم جميعًا أنه من الأفضل تجنب الكربوهيدرات الثقيلة فى الليل، ويعتبر تناولها أول شيء فى الصباح ليس مثاليًا أيضًا فقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الأنسولين فى الدم، خاصة إذا كنت تتناول وجبة الإفطار فى وقت متأخر حيث أن الكربوهيدرات تسبب شعورًا بالخمول وما يسمى بـ"غيبوبة الطعام"، وبدلًا من ذلك تناول طعامًا يحتوى على نسبة دهون وبروتين وستمنحك أيضًا شعورًا بالشبع لفترة أطول.3- لا تتناول الكربوهيدرات بدافع الملليعد تناول الطعام الناتج عن الإجهاد أو الملل أو أثناء مشاهدة التليفزيون عادة شائعة غير صحية وتسبب زيادة الوزن، وإذا كنت تأكل الكربوهيدرات فى وقت متأخر من الليل قد يتسبب ذلك فى ارتفاع مفاجئ بنسبة الأنسولين ولا يستطيع الجسم هضمها جيدًا، ونفس الشيء فى فترة ما بعد الظهيرة أو فى أوقات الطاقة المنخفضة، وقتها يفضل اختيار وجبات خفيفة وصحية مثل المكسرات والبذور أو السلطات أو شرب المزيد من الماء.4- تناول البروتينفى حالة عدم النوم بقدر كافٍ تخرج هرمونات الجسم عن السيطرة وتصبح عملية التمثيل الغذائى غير متوازنة، وهو ما قد يدفعك لتناول وجبات تحتوى على الكربوهيدرات، ولكن يجب أن تتجنب ذلك وتحرص على تناول شيء غنى بالبروتين.5- لا تتناول الكربوهيدرات بمفردهابينما يتعين عليك اختيار الكربوهيدرات الجيدة فى نظامك الغذائى، من المهم أيضًا ألا تتناولها بمفردها لأنها تسبب إزعاجًا للجهاز الهضمى واضطرابات فى المعدة، لذلك من المهم أن يتداخل معها عناصر غذائية أخرى.