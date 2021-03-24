كيف يتعامل مرضى حساسية العين فى العاصفة الترابية؟

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كيف يتعامل مرضى حساسية العين فى العاصفة الترابية؟

قد يواجه مرضى حساسية العين مشاكل صحية فى ظل سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، حيث يعتبر مرضى حساسية العين أحد الفئات المتضررة من الطقس غير المستقر، لذلك من المهم الحرص على عدم النزول فى ظل العاصفة الترابية، وإذا كان هناك ضرورة من النزول فلا بد من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية وتجنب تعرض العين لأى مشكلة صحية، ووفقًا لما ذكره موقع "MayoClinic" فإن هناك نصائح يجب على مرضى حساسية العيون الالتزام بها لتفادى أضرار العاصفة الترابية.

1- تعقيم اليدين باستمرار باستخدام المياه والصابون ولمدة 20 ثانية، مع مراعاة عدم ملامسة العين حتى لا تنتقل إليها عدوى.

2- الالتزام باستخدام قطرات طبية معقمة ومرطبة تحت استشارة الطبيب ووفقًا للحالة وذلك فى حال إصابة العين باحمرار أو التهاب شديد.

3- الحرص على غسل العين باستمرار بالماء الفاتر، ومن الممكن أيضًا عمل كمادات للعين باستخدام الماء الفاتر أيضًا.

4- ينصح مرضى حساسية العين بارتداء النظارة الشمسية في حال نزولهم من المنزل فى وجود العاصفة الترابية لحمايتهم من الغبار والأتربة التي قد تؤثر سلبًا على العين.

5- إذا كنت تعانى من الرمد الربيعى، تجنب النزول من المنزل قدر الإمكان حتى لا تتفاقم الحالة في وجود العاصفة الترابية.

6- تجنب استخدام العدسات اللاصقة فى العاصفة الترابية ما قد يترتب عليه التهابات العين.
7- ابتعد عن الروائح العطرية ذات الروائح النفاذة وكذلك تجنب استخدام المبيدات الحشرية التى قد تضر بصحة العين.

8- فى حال تعرض العين إلى الأتربة لابد من غسلها فورًا بالماء البارد وعمل كمادات واستخدام القطرات المرطبة للسيطرة على الحالة.

9- فى ظل العاصفة الترابية، حاول استخدام محلول مطهر للعين لتنظيفها جيدًا وتعقيمها ضد أى أتربة قد تتعرض لها.

المصدر: اليوم السابع

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