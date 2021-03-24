قد يواجه مرضى حساسية العين مشاكل صحية فى ظل سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، حيث يعتبر مرضى حساسية العين أحد الفئات المتضررة من الطقس غير المستقر، لذلك من المهم الحرص على عدم النزول فى ظل العاصفة الترابية، وإذا كان هناك ضرورة من النزول فلا بد من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية وتجنب تعرض العين لأى مشكلة صحية، ووفقًا لما ذكره موقع "MayoClinic" فإن هناك نصائح يجب على مرضى حساسية العيون الالتزام بها لتفادى أضرار العاصفة الترابية.
1- تعقيم اليدين باستمرار باستخدام المياه والصابون ولمدة 20 ثانية، مع مراعاة عدم ملامسة العين حتى لا تنتقل إليها عدوى.
2- الالتزام باستخدام قطرات طبية معقمة ومرطبة تحت استشارة الطبيب ووفقًا للحالة وذلك فى حال إصابة العين باحمرار أو التهاب شديد.
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التعليقات على كيف يتعامل مرضى حساسية العين فى العاصفة الترابية؟
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